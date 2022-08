Olav Kooij na nieuwe ritzege: “Dit kwam aardig in de buurt van het droomscenario”

Olav Kooij sprintte vandaag op overtuigende wijze naar de zege in de derde etappe van de Ronde van Denemarken. Nadat Christophe Laporte de jonge Nederlander uitgeleide deed, kwam geen van de concurrenten nog in de buurt. “Dit kwam aardig in de buurt van het droomscenario”, zegt Kooij op de ploegsite.

“We moesten flink achtervolgen om de kopgroep terug te pakken en met name Pascal Eenkhoorn en Tosh Van der Sande hebben daarin superwerk geleverd”, vervolgt Kooij. De laatste van de aanvankelijk twaalf vluchters werd uiteindelijk op twee kilometer van de streep gegrepen. “In de finale volgde ik Christophe, die van tevoren duidelijk had gemaakt dat we als eerste door de laatste bocht moesten. Toen we als eerste en tweede door de bocht kwamen, wist ik dat de kans groot was dat we het zouden redden.”

“Dat Christophe ook nog wat bonificatieseconden pakte, is super”, aldus de 20-jarige sprinter. Door deze bonificatieseconden steeg Laporte naar de tweede plek in het klassement. Hij staat nu in dezelfde tijd als klassementsleider Magnus Sheffield.

Wat de rit betreft, was het vooraf verre van zeker dat deze beslist zou worden in een sprint, vertelt Kooij. “We wisten dat we de gravelstroken moesten overleven om überhaupt een kans te maken. Ze lagen vrij ver van de finish en waren niet lastig genoeg om het peloton in stukken te breken. Nadat we de balans hadden opgemaakt, werd er besloten om voor mij te gaan in de sprint. Als je het dan afmaakt, is dat supermooi.”