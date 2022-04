Olav Kooij na dubbelslag op slotdag Circuit Sarthe: “Soms heb je wat geluk nodig”

Olav Kooij kan terugkijken op een succesvolle laatste dag van het Circuit Cycliste Sarthe. In een door valpartijen ontsierde finale bleef de sprinter van Jumbo-Visma uit de problemen. Uiteindelijk boekte hij zijn tweede etappezege en greep hij zelfs de eindoverwinning.

“Het was mede door de weersomstandigheden een nerveuze dag”, blikte de jonge spritner terug op de website van Jumbo-Visma. “Nadat ik zelf zonder erg ten val kwam vroeg in de etappe, was het voor ons goed dat Rick (Pluimers, red.) en Lars (Boven) meezaten in de ontsnappingen. Toen de koplopers waren ingelopen, leken we op weg naar een massasprint. Door een enorme val liep dat anders. Niet de mooiste manier om te winnen, maar soms heb je wat geluk nodig.”

Jan Boven, sportdirecteur, was te spreken over de prestaties van zijn ploeg, die enkel uit jonge renners uit de profploeg en renners uit de opleidingsploeg bestond. “We zijn erg trots op de jongens. Rick, Mick (Van Dijke) en Olav hebben al iets meer ervaring in bij de profs, ondanks hun jeugdige leeftijd. Lars en Owen (Geleijn) beginnen dit jaar dit soort etappekoersen pas te rijden. Ze hebben zich allemaal echt volledig ingezet.”

Volgens Boven zorgden Pluimers en Boven voor een perfecte situatie door mee te springen met de ontsnappingen. Daardoor konden de andere jongens in het peloton zich door andere teams laten meevoeren. “Uiteindelijk was het een chaotische finale en is het enorm knap hoe Olav daar doorheen reed. We probeerden voor de etappe te gaan, maar dat we het zo af kunnen sluiten is helemaal bijzonder.”