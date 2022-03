Olav Kooij na derde plaats in Terni: “Voelde al dat ik tekort zou komen”

Olav Kooij heeft voor de tweede dag op rij een ereplaats behaald in Tirreno-Adriatico. De 20-jarige sprinter van Jumbo-Visma werd in de etappe naar Terni derde, achter Caleb Ewan en Arnaud Démare. “Dat ik nu opnieuw een podiumplek heb behaald, is zeker niet slecht”, vertelt hij op de ploegsite.

Dinsdag moest Kooij van ver komen toen hij tweede werd achter Tim Merlier, maar vandaag zette Jumbo-Visma via Edoardo Affini en Tosh Van der Sande de sprinter goed van voren af. Kooij zat goed geplaatst in de laatste rechte lijn, maar kon het verschil niet maken. “Op het moment dat zij aangingen, voelde ik al dat ik tekort zou komen voor de overwinning. Het is mooi om te zien hoe we de finale aanpakten”, vindt hij.

Binnen het peloton wordt Het Jachtluipaard van Numansdorp steeds vaker aangewezen als een van de favorieten in de sprintetappes. “Het is een goed teken dat de grote mannen rekening met je houden. Dat betekent dat je er heel dicht bij zit. Ik heb tijdens de UAE Tour en de afgelopen twee dagen laten zien dat ik er niet ver vanaf zit, dus ik hoef niet bang te zijn voor die mannen”, is hij ambitieus.

Zondag krijgt Kooij, als hij de komende etappes weet te overleven, opnieuw een sprintkans in Tirreno-Adriatico.