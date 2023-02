Olav Kooij moet in UAE Tour tevreden zijn met verre plaats in top-10: “Moeten koppen bij elkaar steken”

Olav Kooij eindigde vrijdag als negende in de vijfde etappe van de UAE Tour. De snelle Nederlander kwam er niet uit in de sprint en kwam nooit in de buurt van ritwinnaar Dylan Groenewegen. “We moeten de koppen bij elkaar steken en kijken wat beter kan”, vertelde ploegleider Maarten Wynants na afloop.

Wynants gaf op de site van Jumbo-Visma aan dat het inderdaad niet van een leien dakje liep voor de Nederlandse ploeg in UAE. “Dit is niet de uitslag waar we op hadden gehoopt. De jongens namen in hun enthousiasme iets te snel de kop, waarna ze Olav in de slotkilometers niet meer konden helpen. Details beslissen het resultaat en om te winnen moet dan alles meezitten.”

Toch is het nog niet gedaan met sprinten in de UAE Tour. Zaterdag wacht er namelijk een nieuwe vlakke etappe. “We moeten de koppen bij elkaar steken en kijken wat beter kan. (…) De conditie is goed, maar de zeges volgen jammer genoeg nog niet. Als we zo blijven rijden, komen die zeker nog.”

Lees meer: Dylan Groenewegen juicht in UAE Tour, Evenepoel overleeft waaiers