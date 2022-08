Olav Kooij klopt Jasper Philipsen en wint eerste rit Ronde van Denemarken

Olav Kooij heeft de eerste etappe van de PostNord Danmark Rundt gewonnen. In Køge versloeg de jonge renner van Jumbo-Visma in een lange sprint Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), die zich tevreden moest stellen met de tweede plaats.

Met de PostNord Danmark Rundt ging vanmiddag de grootste wielerronde van Denemarken van start. De wedstrijd stond de afgelopen dagen in het teken van Egan Bernal, die hier een half jaar na zijn zware trainingsongeval zijn rentree ging maken. In de 222,6 kilometer lange eerste rit reed het peloton van Allerød naar Køge, waar werd gefinisht op een lokale ronde die in totaal driemaal moest worden afgelegd. Het was een rit voor de sprinters.

In het eerste deel van de rit kwam een kopgroep van zes tot stand, met daarin Eirik Lunder van Team Coop, Adrian Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), Rasmus Wallin, Sebastian Nielsen (Restaurant Suri-Carl Ras), Mads Kristensen (ColoQuick) en Nicklas Pedersen (nationale ploeg Denemarken). De ploegen van de sprinters zorgden echter dat de voorsprong van de vluchters nooit te groot werd. Ook Bernal testte de benen op kop van het peloton.

Op 60 kilometer van de streep werd de koers opgeschrikt door een omvangrijke val in het midden van het peloton, waarbij veel renners werden opgehouden. Van voren losten Lunder en Banaszek uit de kopgroep, waardoor Wallin, Nielsen, Kristensen en Pedersen overbleven. Zij konden hun voorsprong van 40 seconden als gevolg van de valpartij in het peloton weer wat uitbreiden naar voorbij de minuut.

Hete adem

Het voorste deel van het peloton wachtte vervolgens om de achteropgeraakte renners terug te laten komen, waarna de grote groep opnieuw in gang schoot. Met nog veertien kilometer te koersen, voelde de kopgroep de hete adem van het peloton in de nek. Pedersen probeerde het nog even alleen, maar op tien kilometer van de finish was alles weer bij elkaar. Daarna was het aan de ploegen van de sprinters.

Het was Jumbo-Visma dat het peloton door de technische slotkilometers leidde. De ploeg deed de lead-out voor Olav Kooij. Quick-Step Alpha Vinyl en Alpecin-Deceuninck kwamen op een kilometer van de streep naar voren. Een val diep in de finale zorgde voor een breuk in het peloton. Van voren ging het echter onverminderd hard door. Jasper Philipsen ging de sprint van ver aan, maar kreeg Kooij mee in zijn wiel. Met een sterk eindschot pakte de Nederlander de ritzege.

Voor Kooij was het alweer zijn tiende zege van het seizoen. Eerder won hij twee etappes en het algemeen klassement in het Circuit Cycliste Sarthe, een rit in de Ronde van Hongarije, drie ritten en het algemeen klassement in de ZLM Tour en een rit in de Ronde van Polen.