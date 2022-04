Olav Kooij is blij na eerste zege: “Dit jaar al vaak dichtbij geweest”

Olav Kooij klopte vandaag Mads Pedersen in het Circuit de la Sarthe en boekte zijn eerste zege van het seizoen. Na afloop was de Nederlander daar zeer blij, omdat hij dit seizoen al vaak dichtbij is gekomen.

2e en 3e in de Tirreno-Adriatico, 2e en 4e in de UAE Tour, 5e in de Minerva Classic Brugge-De Panne: vaak oogstte Kooij dit jaar lof omdat hij op 20-jarige leeftijd al met de mondiale sprinttop kan wedijveren, maar een zege bleef tot vandaag nog uit. “En daarom is het extra fijn om vandaag te winnen”, spreekt Kooij in het interview na afloop.

“Mijn ploeggenoten zijn rustig gebleven in de finale. We brachten op het juiste moment de trein naar voren en het werkte perfect. Rick Pluimers en Mick van Dijke hebben geweldig werk geleverd, waardoor ik in een goede positie aan de sprint kon beginnen.”

“Toen ik uit de laatste bocht kwam, zag ik dat Pedersen me volgde. Maar toen ik aan mijn sprint begon, wist ik meteen dat ik genoeg over had om te winnen”, eindigt hij.