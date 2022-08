Olav Kooij boekt nieuwe sprintzege in Ronde van Denemarken

Olav Kooij heeft na de eerste etappe ook de derde rit van de Ronde van Denemarken gewonnen. De Nederlander was na 239,3 kilometer de snelste in de massasprint. Christophe Laporte, die de sprint aantrok voor zijn jonge ploeggenoot, werd tweede. De Fransman staat nu ook tweede in het klassement, in dezelfde tijd als leider Magnus Sheffield.

Na de dubbelslag van Magnus Sheffield van woensdag in de individuele tijdrit, ging de Ronde van Denemarken donderdag verder met een etappe van Otterup naar Herning. Het beloofde een slijtageslag te worden. Op de 239,3 kilometer lange en behoorlijk heuvelachtige route lagen namelijk negen onverharde stroken. De eerste lag op een 110 kilometer van de finish, de laatste op een kleine 50 kilometer van de streep. In totaal waren de stroken goed voor 18,2 kilometer.

Twaalf renners kozen in het begin van de rit het hazenpad. Corbin Strong (Israel-Premier Tech), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Filippo Ridolfo (Novo Nordisk), Louis Bendixen, Olav Hjemsæter (Coop), Rasmus Bøgh Wallin, Oliver Knudsen (Restaurant Suri-Carl Ras), Frederik Irgens Jensen, Nikolaj Mengel (BHS- PL Beton Bornholm), Jeppe Aaskov Pallesen en Matias Malmberg (ColoQuick) kregen een voorsprong van ruim drie minuten op het peloton.

Weinig actie op het gravel

In dat peloton bepaalde INEOS Grenadiers – in de personen van Michal Kwiatkowski en Egan Bernal – het tempo. Eenmaal bij de gravelsectoren aangekomen, werkten ook Israel-Premier Tech en Trek-Segafredo mee. Op een zeker moment moest een van de kopmannen van die laatste ploeg, de als tweede geplaatste Mattias Skjelmose Jensen, echter van fiets wisselen. Niet veel later zagen we ook Gijs Leemreize vallen, wat hem eerder op de dag ook al gebeurd was. Maar de Deen en de Nederlander konden beiden terugkeren.

Hoewel voorin het peloton lange tijd vooral tempo gereden werd, was de chaos bij momenten groot. Zo ging naast Leemrijze ook Lennard Hofstede tegen de grond. Niet veel later, op dezelfde strook, moest Magnus Cort het pak laten gaan. Sebastian Langeveld wachtte de nummer zes van het klassement op en wist hem terug te brengen.

Op het gravel gebeurde ondanks deze kleinigheden niet al te veel. Pas op de allerlaatste strook zagen we een snedige demarrage. Deze kwam van Søren Kragh Andersen (Team DSM). De Deen werd eenmaal op het asfalt echter weer gegrepen. Daar kwamen ook nog aanvallen van onder meer Josef Cerny en Zdenek Stybar. Toen dat ook geen succes bleek, bleef alles bij elkaar. Alleen de vroege vluchters moeste nog gegrepen worden.

Massasprint

Dat lukte uiteindelijk op twee kilometer van de streep, toen de laatste aanvaller bij de lurven werd gegrepen. Een sprint met een grote groep volgde. Olav Kooij werd perfect gebracht en sprintte met speels gemak naar de zege. Christophe Laporte, die de lead out had verzorgd, pakte nog de tweede plek. Door de bonificatieseconden staat de Fransman nu in dezelfde tijd als klassementsleider Magnus Sheffield.