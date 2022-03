Olav Kooij blinkt weer uit: “Ik verteer het WorldTour-niveau voorlopig goed”

Interview

Olav Kooij (20) kan het ook op WorldTour-niveau, dat is een vaststelling die we na Tirreno-Adriatico en de Minerva Classic Brugge-De Panne kunnen maken. De piepjonge Kooij is de nieuwe tweede sprinter van Jumbo-Visma, na Wout van Aert, en kan in die rol dus ook excelleren. “Maar met grote rondes wil ik nog wachten”, zegt de renner uit Numansdorp aan WielerFlits.

Olav Kooij, die komt er wel. Ook al is het nog maar zijn tweede profjaar, toch blijkt de groeibriljant van Jumbo-Visma nu al een meester in het lezen van het peloton en de goede positie kiezen. Ook in De Panne was hij weer bij de pinken, en speelde hij een sleutelrol met een vroege aanzet. Achteraf mocht hij het podium op voor de prijs van beste jongere.

“Na een ontzettend nerveuze aanloop, begon ik in een goede positie aan de laatste bocht”, doet Kooij zijn verhaal. “Ik wilde het gewoon proberen, omdat Bert Van Lerberghe vroeg van kop ging en ik schrik had dat ze ons van achteren gingen overspoelen. Toen ik aanzette, werd duidelijk dat ik de benen niet had. Dat is een kleine teleurstelling, maar ik heb toch maar mooi de finale weer gereden. Dan is vijfde een prima resultaat.”

Dat waren ook zijn tweede en derde plek in Tirreno-Adriatico, toen zelfs nog wat dichter bij Tim Merlier. “Het gaat heel goed, maar het is een grote stap om ook op WorldTour-niveau te kunnen meedoen voor winst met de grote jongens. Er zijn meer georganiseerde teams, het niveau in het algemeen ligt ook iets hoger. Maar ik verteer het voorlopig goed. Dat is een leuke vaststelling.”

“Hier in de Minerva Classic Brugge-De Panne staat elke ploeg bijvoorbeeld met hun sterkste sprinter aan de start. Dat ik dat mag zijn in de ploeg waar ik in ben opgeleid en me al een paar jaar thuis voel, maakt het nog mooier en spreekt van vertrouwen. Hopelijk kan ik vroeg of laat ook eens eentje winnen, dan ben je pas echt vertrokken.”

Plek van Groenewegen overgenomen

Intussen promoveerde de tweevoudige ritwinnaar in de Cro Race dus tot tweede sprinter van Jumbo-Visma. Daarbij profiteert hij optimaal van het vertrek van Dylan Groenewegen. “Als hij er nog was geweest, dan had ik nooit in de UAE Tour en Tirreno-Adriatico kunnen tonen wat ik nu heb gedaan. In zekere zin heeft die transfer mijn carrière in een stroomversnelling gebracht, want ik krijg veel meer kansen. Maar ja, ik worstelde ook niet met dezelfde issues als Dylan. Hij heeft bewust voor een andere ploeg gekozen omdat hij weer naar de Tour wil, terwijl ik op dit moment in mijn carrière voldoende kansen zie in het tweede programma.”

Anderzijds heeft Kooij ook veel uit zijn tijd met Groenewegen opgestoken. “Dan zat ik natuurlijk in een andere positie, bij de jongens die het voorbereidende werk doen. Het is goed dat ik ook eens in die positie heb gezeten, want juist daarom begrijp ik de situatie van de jongens die nu voor mij gaan rijden beter. De samenwerking met Dylan was dus zeker een waardevolle ervaring.”

Geen grote rondes

Kooij oogt matuur voor zijn jonge leeftijd, maar geeft ook gerust toe dat hij nog niet staat waar hij ooit wil staan. “Ik besef maar dat ik nog een hoop dingen te leren heb. Ik kom eigenlijk nog maar net kijken. De andere jongens nemen me daar goed in mee en willen ook het maximale uit mij en mijn sprints halen. Maar ikzelf… Het kan eigenlijk nooit goed of snel genoeg gaan, je wil altijd net iets meer en je snakt als sprinter naar de zege. Maar dan moet ik fysiek nog iets sterker worden.”

Omdat Kooij daarbij geen stappen wil overslaan, staan grote rondes voorlopig nog niet op de planning. “Ik moet het vooral met rondjes van een week doen. Daar voel ik me goed bij en dat gaat lekker. Laat me maar gewoon veel finales rijden, veel bijleren en dan komen er vast wel meer overwinningen. Maar hopelijk niet zo laat op het seizoen als vorig jaar pas (lacht). Nu rijd ik nog het Circuit van de Sarthe, na mijn rustperiode hervat ik in de Ronde van Hongarije.”

