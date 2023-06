Olav Kooij baalt na derde etappe ZLM Tour: “Niet aan sprinten toegekomen”

Video

Olav Kooij staat nog altijd aan de leiding van de ZLM Tour, maar een ritzege zat er voorlopig niet in voor de Nederlander. In de rit van zaterdag kwam hij zelfs helemaal niet aan sprinten toe en eindigde hij als negentiende. “Ik denk dat we richting het bochtige stuk op zich nog oké zaten, maar dat was blijkbaar niet het geval”, vertelde Kooij over de finale aan WielerFlits.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Uiteindelijk zaten we daar te ver en ben ik niet aan sprinten toegekomen”, vervolgde de snelle man van Jumbo-Visma, die in de neutralisatie van de rit ook nog eens ten val was gekomen. “Het was een lullige valpartij, maar wel vervelend. Ik viel wel hard op mijn schouder, het is een beetje stijf, maar voor de rest is het niet al te serieus.”

Het eerste deel van de etappe werd gekenmerkt door waaiers. Jumbo-Visma had slechts twee renners in de eerste waaier: Kooij en Tosh Van der Sande. “Voor ons was het goed dat het weer samenkwam. Ik heb daar geen onnodige energie verbruikt. Ik zat gewoon mee, dat was goed. Ik heb me kunnen sparen tot de finale.”

Lees ook: Arvid de Kleijn maakt het waar: Nederlander sprint naar ritwinst in ZLM Tour