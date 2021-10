Oier Lazkano verruilt Caja Rural-Seguros RGA voor Movistar

Movistar heeft Oier Lazkano aan de selectie toegevoegd. De 21-jarige Spanjaard komt over van Caja Rural-Seguros RGA en tekent voor drie jaar bij de formatie van Eusebio Unzué. Lazkano is na Óscar Rodríguez, Alex Aranburu en Max Kanter de vierde aanwinst voor Movistar.

Lazkano begon zijn profcarrière in 2020 bij Caja Rural-Seguros RGA en wist zich de voorbije seizoenen meermaals in de kijker te rijden. Vorig jaar boekte hij in de Volta a Portugal zijn eerste profoverwinning, maar we kennen Lazkano vooral als rasaanvaller en man van de vroege vlucht. Zo koos hij in de voorbije Vuelta a España meermaals voor de aanval. Lazkano wist zijn eerste grote ronde overigens net niet uit te rijden: de renner moest na negentien etappes ziek opgeven.

Aanvaller pur sang

De aanvalslustige Spanjaard liet na de Vuelta echter weer mooie dingen zien in de Ronde van Luxemburg en de CRO Race. In de Ronde van Luxemburg werd hij tiende in de lastige slotetappe naar Luxemburg-Stad en eindigde hij als vijftiende in het eindklassement. Ook in de CRO Race liet hij zich van zijn beste kant zien. Dat is Movistar niet ontgaan en dus krijgt Lazkano een kans op het hoogste niveau.

“Het is afwachten hoe ver ik kan komen als renner, de tijd zal het leren. Ik ben echter wel zeker dat ik de komende jaren zal blijven groeien als renner. Mijn doel is om een waardevolle renner te worden voor de ploeg en zo veel mogelijk te leren. Het is zaak om hard te werken en de juiste dingen te doen. Als ik dat kan doen, kan ik in de toekomst een goede renner worden”, aldus Lazkano.