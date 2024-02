zondag 25 februari 2024 om 17:09

Oier Lazkano: “Niet meerijden met die kampioenen was geen optie”

Oier Lazkano was de sterke nummer drie van Kuurne-Brussel-Kuurne. De Spaanse kampioen wist zijn wagonnetje met enige moeite aan te haken bij latere winnaar Wout van Aert en Tim Wellens, maar moest vaststellen dat het brons het hoogst haalbare was.

“Ik probeerde voor de zege te gaan, maar Wout en Tim waren heel sterk onderweg. Ze bleven maar gas geven”, klonk het in het flashinterview. “Het was voor mij ook onwaarschijnlijk om met die kampioenen op pad te zijn. Normaal zie je hen enkel op televisie.”

Niet meedraaien was dan ook geen optie voor Lazkano. “Ik wilde blijven samenwerken. Niet meedraaien, dat kan je niet doen. Dan beginnen ze je toch aan te vallen. Het is beter om je kaarten pas op het einde uit te spelen. Maar er zat niets meer in de benen.”

Na zijn tweede plaats in Dwars door Vlaanderen van vorig jaar, toont Lazkano zich nu weer op Vlaamse wegen. “Het zijn hier prachtige koersen, die ik altijd al wilde rijden. Ik wilde het hier ook goed doen. Gelukkig had ik de steun van ploegleider Jürgen Roelandts. Hij kent de wegen hier als de beste en was een van de sterkste renners van zijn generatie. Hij laat je hier een beetje thuis voelen.”