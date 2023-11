dinsdag 14 november 2023 om 12:00

Officieel: Tour de France start in 2025 in Hauts-de-France

De Tour de France zal in 2025 weer eens van start gaan in Frankrijk. Het gerucht ging al langer, maar nu is het definitief: het Grand Départ vindt over twee jaar plaats in de regio Hauts-de-France, in Noord-Frankrijk. Dat heeft organisator ASO inmiddels bevestigd aan Ouest France.

Het is voor het eerst sinds 2021 dat de Tour zal beginnen in Frankrijk. In 2022 vertrokken de renners vanuit Kopenhagen, in 2023 was Bilbao de startplaats en volgend jaar heeft Florence de eer om het Grand Départ te organiseren.

Kasseien?

Verdere details over het Grand Départ 2025 zijn nog niet bekend. Het is dus ook niet duidelijk of de kasseien van de Parijs-Roubaix opgezocht zullen worden in de eerste ritten, noch waar de eerste etappes zullen starten en finishen. Dat zal worden onthuld tijdens een persconferentie op donderdag 30 november in Lille.

Wel schrijft La Voix du Nord dat de eerste rit zal starten in Lille. Volgens de regionale media zouden er vier etappes in de regio Hauts-de-France zijn. Daarna zou het peloton langs de westkust van Frankrijk afzakken richting Normandië en vervolgens Bretagne, meldt Ouest France.