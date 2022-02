Oekraïner Mark Padun wint slottijdrit Gran Camiño, eindzege Alejandro Valverde

Alejandro Valverde heeft de eindoverwinning gepakt in O Gran Camiño, de Spaanse wielerronde door Galicië. De kopman van Movistar wist in de afsluitende tijdrit met start en finish in Sarria zijn achterstand op Michael Woods meer dan goed te maken. De ritwinst was voor een emotionele Mark Padun, die het zwaar getroffen Oekraïne daarmee een overwinning bezorgde.

In de ruim 15 kilometer lange tijdrit zaten drie korte klimmetjes opgenomen, waaronder een laatste oplopende strook van 400 meter aan 7,7% tot de finish. De strijd om het algemeen klassement leek bij het enige tussenpunt onderweg al beslist. Alejandro Valverde had daar zijn achterstand van tien seconden op Michael Woods al omgezet in een virtuele voorsprong in het klassement.

In het tweede deel van de chrono leek Valverde, inmiddels 41 jaar oud, alsmaar verder uit te lopen op de Canadese kopman van Israel-Premier Tech. Woods reed nog iets van zijn virtuele achterstand af, maar bleek te veel tijd toe te geven op Valverde. Aan de finish was het verschil 17 seconden in het voordeel van de ervaren Spanjaard, waardoor hij de eindzege opeist met zeven seconden.

De ritwinst ging naar Mark Padun. De Oekraïner van EF Education-EasyPost klokte een tijd van 20.19 minuut en bleef daarmee Jesús Herrada vijf seconden voor. De derde plek in de daguitslag was voor Valverde, nipt voor Ion Izagirre.