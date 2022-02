Oekraïner Anatoliy Budyak wint aankomst heuvelop in Tour du Rwanda

Anatoliy Budyak heeft vrijdag de zesde etappe van de Tour du Rwanda gewonnen. De coureur uit Oekraïne, uitkomend voor Terengganu Polygon, was op een aankomst heuvelop in hoofdstad Kigali sneller dan Natnael Tesfatsion van Drone Hopper-Androni Giocattoli. Tesfatsion is de nieuwe leider.

De vroege vlucht met onder meer Paul Ourselin en Pierre Rolland werd ruim voor de finish in Kigali ingerekend. Acht kilometer voor de finish lag de beroemde Muur van Kigali, waar de koers uit elkaar spatte. De aankomst lag op een heuvel van 900 meter aan 7,9% nabij het Convention Center, en op die klim wisten Budyak en klassementsleider Tesfatsion weg te rijden.

In de sprint met twee was de Oekraïner nipt sneller dan de coureur uit Eritrea. Met twee handen die de lucht in wezen kwam Budyak over de finish. Mogelijk een verwijzing en eerbetoon aan zijn land, dat momenteel in oorlog is met Rusland.

Tesfatsion is door zijn tweede plaats in de etappe de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij neemt het tricot over van Ángel Madrazo. De Spanjaard is nu vierde en ziet naast Tesfatsion ook Budyak en Henok Mulubrhan voor zich staan in de rangschikking.

