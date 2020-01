NTT rekent op snelle mannen in Tour Down Under dinsdag 14 januari 2020 om 14:47

NTT Pro Cycling, de opvolger van Dimension Data, rekent in de aankomende Tour Down Under op Giacomo Nizzolo en Ryan Gibbons. De Italiaan en Zuid-Afrikaan zullen worden uitgespeeld in de massasprints, terwijl beloftewereldkampioen Samuele Battistella zijn debuut zal maken op WorldTour-niveau.

Nizzolo en Gibbons worden dus naar voren geschoven als speerpunten. “We krijgen normaal gesproken vier sprintetappes”, zo voorspelt sportief manager Lars Michaelsen. “We zullen Giacomo en Ryan uitspelen als sprinters. Na de eerste etappes weten we ook meteen wie de benen heeft om mee te doen voor het klassement.”

“Dan weten we ook wie we moeten ondersteunen bij de twee aankomsten bergop”, doelt de ex-renner op de etappes naar Paracombe en Willunga Hill. “Het is afwachten waar we staan ten opzichte van de concurrentie.” Gibbons en Nizzolo krijgen het gezelschap van de eerder genoemde Battistella, Dylan Sunderland, Rasmus Tiller, Stefan De Bod en Danilo Wyss.

De 22e editie van de Tour Down Under wordt verreden van 21 tot en met 26 januari. Vorig jaar ging de eindzege naar Daryl Impey, de Zuid-Afrikaan die volgende week op jacht gaat naar zijn derde eindoverwinning op rij.

Selectie NTT voor de Tour Down Under 2020

Samuele Battistella

Stefan de Bod

Ryan Gibbons

Giacomo Nizzolo

Rasmus Tiller

Dylan Sunderland

Danilo Wyss