Novo Nordisk begint met achttien renners aan 2023, één nieuwe naam

Novo Nordisk heeft de selectie voor 2023 rond. Bij het Amerikaanse ProTeam, waarvan de selectie volledig bestaat uit renners met diabetes type 1, zijn geen vertrekkers. Wel zien we ten opzichte van het afgelopen jaar één nieuwe naam op het rooster. Ulugbek Saidov keert terug bij Novo Nordisk, nadat hij een seizoen voor het nationale team van Oezbekistan heeft gekoerst.

Net als het afgelopen jaar, bestaat de Nederlandse inbreng bij de Amerikaanse formatie uit Gerd de Keijzer (28) en Jan Dunnewind (24). De 19-jarige Matyáš Kopecký heeft de Tsjechische nationaliteit, maar is geboren in Rotterdam. Hij is het jongere broertje van Tomáš Kopecký, die in 2023 uitkomt voor TDT-Unibet.

Naast De Keijzer, Dunnewind en Kopecký blijven ook sterkhouders David Lozano en Andrea Peron bij de ploeg. Lozano werd afgelopen jaar twaalfde in de Maryland Cycling Classic, Peron pakte zijn eerste UCI-zege met de GP Kranj (1.2). Het was de enige overwinning van de ploeg in 2022.

“Meest constante seizoen ooit”

“Wat een seizoen hebben we gehad”, zegt Phil Southerland, CEO en medeoprichter van Team Novo Nordisk, op de site van het team. “Na een moeilijk 2021, zeiden we de jongens dat ze terug naar de basis moesten. Ga naar buiten, koers met een lach op je gezicht en heb vooral plezier. Geniet ervan en gebruik dat plezier om met de druk van het koersen op het hoogste profniveau om te kunnen gaan.”

“En wat denk je? Het werkte. Niet alleen hebben ons meest constante seizoen ooit gereden, wat de resultaten betreft, maar daarnaast heeft ons meest constante renner, Andrea Peron, in Slovenië de eerste zege uit zijn profcarrière behaald. Na tien jaar van tweede plekken, derde plekken, top-vijfklasseringen, top-tienplaatsen en vroege vluchten in monumenten, bleef hij ervoor gaan. Hij bleef op de deur kloppen tot deze openging. Diabetes stopte hem niet, de tegenstand niet en de toekomst zal dat ook niet doen.”

Selectie Novo Nordisk voor 2023

Hamish Beadle

Sam Brand

Robbe Ceurens

Stephen Clancy

Lucas Dauge

Gerd de Keijzer

Jan Dunnewind

Joonas Henttala

Declan Irvine

Matyáš Kopecký

Peter Kusztor

David Lozano

Andrea Peron

Logan Phippen

Charles Planet

Umberto Poli

Filippo Ridolfo

Ulugbek Saidov