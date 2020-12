NOS komt met documentaire over de Tour van Jumbo-Visma

Op zondag 27 december zendt de NOS een gloednieuwe documentaire uit over de voorbije Tour de France van Jumbo-Visma. In ‘Code Geel’ volgen we de WorldTour-formatie van dichtbij en zien we de mooie en minder mooie momenten voorbijkomen.

Jumbo-Visma kende een zeer succesvolle maar ook pijnlijke Tour. De Nederlandse formatie won met Wout van Aert en Primož Roglič liefst drie etappes, terwijl Roglič lange tijd op weg leek naar de eindzege. De Sloveen begon als leider aan de allesbeslissende tijdrit naar La Planche des Belles Filles, maar verloor de gele trui in extremis aan landgenoot Tadej Pogačar.

‘Het is een van de spectaculairste en meest dramatische ontknopingen in de geschiedenis van de Tour de France’, zo valt er te lezen in een persbericht van de NOS. ‘Verslaggever Kees Jongkind van NOS Studio Sport maakte het van dichtbij mee en kwam met 400 uur uniek materiaal terug uit Frankrijk.’

“Alles mocht gefilmd en gebruikt worden”

‘Taferelen uit de bus, scenes uit het hotel, emoties in de ploegleiderswagen en de soms pijnlijke realiteit in de behandelkamer van de osteopaat. Alles mocht gefilmd en gebruikt worden.’ Het resultaat is een documentaire van 75 minuten waarin de kijker ook te zien krijgt hoe de gele droom uiteindelijk uiteenspat.

De documentaire Code Geel is op zondag 27 december van 18.10 tot 19.25 uur te zien op NPO1.