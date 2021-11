Norman Hansen en Mørkøv als leiders naar slotavond Driedaagse van Kopenhagen

Net als na de eerste avond staan Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv ook na de tweede avond aan de leiding van de Driedaagse van Kopenhagen. De strijd is echter nog niet gestreden, want hun voorsprong op het Nieuw-Zeelands-Deense koppel Aaron Gate-Matias Malmberg is slechts één punt. Ook Youri Havik en Jan-Willem van Schip staan nog binnen dezelfde ronde.

Norman Hansen en Mørkøv begonnen de avond met winst in de afvalkoers. Daarna was Rasmus Lund Pedersen voor de tweede dag op rij de snelste op de 250 m baanronde in 12,456 seconden. De dernywedstrijden waren een prooi voor Vincent Hoppezak en Matias Malmberg. Aaron Gate, ploeggenoot van Malmberg, versloeg vervolgens Mark Cavendish op de individuele afvalkoers. De scratch werd een prooi voor Andreas Fynbo.

De avond werd afgesloten met de lange jacht over vijftig kilometer, waarin hard werd gereden en het publiek werd vermaakt met de ene aanval na de andere. Uiteindelijk pakten Malmberg en Gate de overwinning na een indrukwekkende finish. Daarmee naderden ze de koplopers Norman Hansen en Mørkøv tot op één puntje. Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip staan in dezelfde ronde derde, maar hebben een pak minder punten.

De Driedaagse van Kopenhagen eindigt vanavond.

Driedaagse van Kopenhagen 2021

Top-5 na de tweede avond

1. / Lasse Norman Hansen – Michael Mørkøv – 129 punten

2. / Aaron Gate – Matias Malmberg – 128 punten

3. / Yoeri Havik – Jan-Willem van Schip – 54 punten

4. / Fabio Van den Bossche – Lindsay De Vylder – 63 punten en 1 ronde

5. / Iljo Keisse – Mark Cavendish – 64 punten en 2 ronden

Volledige tussenstand