Noren en Zweden strijden om nationale titels tijdrijden zaterdag 25 juli 2020 om 09:22

Ook dit weekend staan nieuwe nationale titels tijdrijden op het spel. Nadat sinds de coronabreak tijdritkampioenschappen werden gehouden in Slovenië, Zwitserland, Kroatië en Wit-Rusland, zijn vandaag Noorwegen en Zweden aan de beurt.

In Noorwegen wordt het nationaal kampioenschap tijdrijden gehouden nabij de plaats Langangen. De mannen leggen twee keer een parcours af van 17,5 kilometer, goed voor 35 kilometer totaal. In de titelstrijd ontbreekt Edvald Boasson Hagen. De NTT-renner won dit kampioenschap tien keer. Wel van de partij is de titelverdediger, Andreas Leknessund. De renner van Uno-X begint om 18.49 uur als laatste aan zijn tijdrit. Ook Jumbo-Visma-renner Tobias Foss verschijnt aan de start.

De vrouwen rijden twee keer een parcours van 15 kilometer. Vita Heine is de titelverdedigster in Langangen. De 35-jarige renster won het Noors kampioenschap tijdrijden al drie keer eerder en strijdt dus voor haar vierde titel. Zij gaat om 15.49 uur als laatste vrouw van start.

Zweden houdt het nationaal kampioenschap tijdrijden in de buurt van Lekeryd. Zowel de mannen als de vrouwen leggen daar tweemaal een parcours af van 16 kilometer. Tobias Ludvigsson mag zijn titel om 17.34 uur proberen te verdedigen. Voor de Groupama-FDJ-renner kan het zijn vierde Zweedse tijdrittitel op rij worden. Bij de vrouwen is Lisa Nordén de titelverdedigster. Voor de 35-jarige triatlete kan dit eveneens haar vierde achtereenvolgende tijdrittitel worden.

Wit-Rusland In Wit-Rusland zijn gisteren de nationale kampioenschappen tijdrijden afgewerkt. Yauheni Karaliok greep bij de mannen de titel. Voor de baanspecialist, die eerder dit jaar wereldkampioen scratch werd, is dit zijn eerste tijdrittitel bij de elite. Branislau Samoilau werd tweede, Mikhail Shemetau derde. Bij de vrouwen prolongeerde Tatsiana Sharakova, net als Karaliok ook sterk op de baan, haar titel. Ze was al voor de achtste keer de beste. Nationale kampioenschappen 2020: Overzicht tijdrijden