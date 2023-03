Noor Erlend Blikra sprint naar zege in Olympia’s Tour

Erlend Blikra heeft de derde etappe in Olympia’s Tour gewonnen. De coureur van Uno-X zag in de laatste kilometers zijn waaier terugkeren aan kop van de wedstrijd en sprintte vervolgens naar de overwinning.

Olympia’s Tour verloor met Axel van der Tuuk en Per Strand Hagenes voorafgaand aan de derde etappe naar Ruurlo twee smaakmakers die in de rit van donderdag hard ten val waren gekomen. Met ook slecht weer voorspeld in de rit van vrijdag namen de Nederlander van Metec-Solarwatt en de Noor van Jumbo-Visma geen risico op verder letsel.

De overige 118 renners, met Emil Vinjebo in de leiderstrui, konden zich opmaken voor een dag vol waaiers. Waaiers die al in het eerste uur van de etappe werden getrokken door zeventien renners die hoog stonden in het algemeen klassement. Vinjebo zat mee, net als nummer drie Rick Ottema, nummer vier Joren Bloem, nummer vijf Max Kroonen en ook coureurs als Tim Marsman, Tomas Kopecky, Martijn Budding en Timo de Jong. Opvallende afwezige in de eerste waaier was Lars Boven, die op vier seconden van Vinjebo tweede stond in het algemeen klassement.

De kopgroep reed bijna de gehele dag vooruit en moest hard werken om de voorsprong te behouden. Telkens schommelde het gat tussen de twee waaiers tussen de vijftien seconden en een minuut. Met nog tien kilometer te gaan leek een hergroepering in de maak, toen de zeventien coureurs nog maar vijftien tellen voorsprong koesterden op de tweede waaier.

Die hergroepering zou er in extremis nog komen en bracht sprinters als Coen Vermeltfoort en Blikra weer terug vooraan. Laatstgenoemde maakte in Ruurlo dankbaar gebruik van de gegeven kans en won de rit voor Vermeltfoort en Budding.