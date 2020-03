Noodtoestand in Hongarije, twee maanden voor start Giro d’Italia donderdag 12 maart 2020 om 12:22

De minister president van het kabinet van Hongarije heeft woensdag de noodtoestand uitgeroepen in het land vanwege het coronavirus. Het land wil daarmee voorkomen dat het virus zich verder verspreid. Over een kleine twee maanden staat in Boedapest de start van de Giro d’Italia gepland.

Mensen die Hongarije binnenkomen via Italië, Zuid-Korea, China of Iran worden tegengehouden. Daarnaast worden inwoners van Hongarije die uit die landen komen, verzocht om twee weken in thuisquarantaine te zitten. Het land voert ook weer controles in met buurlanden die aan Italië grenzen. Daarnaast zijn binnenevenementen met meer dan 100 toeschouwers verboden, evenals buitenevenementen met meer dan 500 toeschouwers.

Hoe lang de noodtoestand aanhoudt in Hongarije, is nog niet bekend. De gevolgen voor de Giro d’Italia (5-31 mei) zijn evenmin nog niet duidelijk. Organisator RCS heeft deze maand al een streep moeten zetten door Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo vanwege het coronavirus. Heel Italië is door de regering ‘op slot’ gezet vanwege de vele besmettingen. Alleen de noodzakelijke winkels zijn nog open.