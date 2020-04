Nokere Koerse kan overleven ondanks verlies van bijna twee ton zondag 19 april 2020 om 18:21

De organisatie van Nokere Koerse lijdt een verlies van ruim een ton, nadat begin maart de koers geannuleerd werd vanwege het coronavirus. Dat vertelt koersdirecteur Ronny De Sloovere tegen Sporza. “Ik stel vast dat we zeker aan 100.000 à 120.000 euro vaste kosten zitten. Dat geld zijn we sowieso kwijt”, aldus De Sloovere.

Volgens de organisator kan de schade voor de Vlaamse semi-klassieker nog hoger uitvallen. “We hebben een bedrag van om en rond de 200.000 euro uitgegeven, waarvan we een deel willen recupereren”, zegt De Sloovere. “We hadden snel beslist om onze koers niet naar het najaar te verplaatsen, want zes maanden later zouden we dan weer een koers hebben. We zouden dan opnieuw met een aantal vaste kosten zitten.”

‘Op 5 maart hadden we het nog over een griepje’

Vier dagen voordat Nokere Koerse op het programma stond, werd een lockdown afgekondigd in België. Het coronavirus speelde al een rol, maar van afgelasting was tot dan toe geen sprake. “Dat was als een donderslag bij heldere hemel. Wij waren op alles voorbereid. Tijdens de persconferentie op 5 maart hadden we het nog over een ‘griepje’ dat zich aan het verspreiden was, maar plots ging het snel”, vertelt de koersorganisator.

Om te overleven kijkt de organisatie met een schuin oog naar de gemeentes en steden die de koers mede-organiseren. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met de sponsoren en partners voor volgend jaar. “We zijn een organisatie die leeft van de kleinere sponsors. Nokere Koerse is altijd een sterke organisatie geweest, we zullen dit overleven”, is De Sloovere duidelijk.