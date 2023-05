‘Nog geen rust voor Roglic? Sloveen denkt aan deelname Ronde van Zwitserland’

Staat Primož Roglič over ruim een week aan de start van de Ronde van Zwitserland (11-18 juni)? Als we Radiotelevisione Svizzera mogen geloven, zal de kersverse winnaar van de Giro d’Italia naar alle waarschijnlijkheid deelnemen aan de Zwitserse wielerronde.

Roglič kan terugkijken op een zeer succesvolle maar ook veeleisende Ronde van Italië, maar zou nog niet denken aan een rustperiode. De renner van Jumbo-Visma zou nu van plan zijn om te starten in de Ronde van Zwitserland. De organisatie van de achtdaagse wielerronde hoopt in elk geval op de komst van Roglič. “We zouden het geweldig vinden om je te zien komen en je te zien vechten om die enige rittenkoers van één week die je nog niet won”, klinkt het.

De Ronde van Zwitserland is de enige ‘grote’ rittenkoers van één week die nog niet op het palmares van Roglič prijkt. De Sloveen won in zijn loopbaan al wel de Rondes- van Catalonië, Romandië en het Baskenland, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en het Critérium du Dauphiné. Tot op heden wist nog geen enkele renner de zeven wedstrijden allemaal te winnen.

Tour de France

Roglič kreeg dinsdag ook al de vraag of hij in de komende Tour de France zal starten. De Sloveen reageerde op de voor hem zo kenmerkende wijze. “Of het een optie is? Nee. Misschien. Ik weet het niet. Wie weet. Ik zeg altijd: je weet nooit wat er gebeurt in het leven, welke uitdagingen en kansen je krijgt… Maar over dat soort vragen wil ik nu niet nadenken. First things first.”