Nog geen Ronde van Vlaanderen voor Arnaud De Lie: “Nog altijd maar 20 jaar”

Arnaud De Lie zal dit jaar normaal gesproken nog niet aan de start verschijnen van de Ronde van Vlaanderen. De jonge machtsspurter maakt ook dit seizoen weer indruk in het tenue van Lotto Dstny, maar ‘Vlaanderens Mooiste’ komt nog te vroeg.

“Ik vind het geen goed idee om zijn programma om te gooien”, stelt performance manager Maxime Monfort in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Omdat hij in aanloop naar de Ronde andere belangrijke koersen zal rijden die hij, mocht hij starten in Brugge, onvermijdelijk zou moeten schrappen.”

Focus op Parijs-Roubaix

Lotto Dstny wil daarnaast zuinig omspringen met zijn goudhaantje. Monfort: “En vooral: omdat één week na Vlaanderen al Parijs-Roubaix volgt en de vermoeidheid zich in functie van één van zijn grote voorjaarsdoelen op die manier dreigt op te stapelen. Niet vergeten: hij is nog altijd maar 20 jaar. Dus nee, ik denk niet dat het zal gebeuren. Op dit moment is hij niet voorzien.” De Lie viert volgende week overigens zijn 21ste verjaardag.

De zegeteller van De Lie staat dit seizoen alweer op drie stuks, na een sprintzege in de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 en twee overwinningen in de Ster van Bessèges. Verder maakte hij indruk in het Vlaamse Openingsweekend. In Omloop Het Nieuwsblad won hij de sprint voor de tweede plaats, in Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij zevende.