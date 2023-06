Nog een jaar in de kampioenstrui: Liane Lippert prolongeert Duitse wegtitel

Liane Lippert is net als vorig jaar Duits kampioene op de weg geworden. De renster van Movistar reed in de finale alleen weg uit een klein groepje en wist haar inspanning vol te houden tot op de streep. Kathrin Hammes werd tweede, Romy Kasper derde.

Het Duits kampioenschap voor vrouwen werd verreden op een heuvelachtig parcours in en rondom Bad Dürrheim. In de finale ontstond een kopgroep van zeven rensters. Lippert was op pad met Lin Teutenberg (CERATIZIT – WNT Pro Cycling), Ricarda Bauernfeind, Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing), Kathrin Hammes (EF Education-TIBCO-SVB), Romy Kasper (AG Insurance-Soudal Quick-Step) en Clara Koppenburg (Cofidis). Met nog zo’n dertig kilometer te gaan, liet de titelverdedigster haar metgezellen echter achter op een helling.

De 25-jarige renster liep al snel meer dan een minuut uit op het achtervolgende groepje en wist haar voorsprong tot op de streep te behouden. Ze boekte zo haar derde nationale wegtitel uit haar carrière. In 2018 en 2022 was ze ook al de beste van haar land.