Nog altijd acht mensen in quarantaine in de Emiraten na UAE Tour maandag 23 maart 2020 om 14:31

Acht mensen uit het peloton en de karavaan van de UAE Tour zitten nog altijd in quarantaine in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt L’Equipe. Het gaat onder meer om Fernando Gaviria, Maximiliano Richeze en Dmitriy Strakhov, die besmet zijn (of zijn geweest) met het coronavirus.

Naast UAE Emirates-renners Gaviria en Richeze zijn ook nog twee stafleden van UAE Emirates in quarantaine in Abu Dhabi. Gazprom-Rusvelo liet eerder deze week aan WielerFlits al weten dat twee renners, waaronder Strakhov, en twee stafleden nog altijd in een ziekenhuis in de golfstaat verblijven.

Het is al bijna een maand geleden (de nacht van 27 op 28 februari) dat het coronavirus-alarm afging in de UAE Tour. Na de vijfde etappe werd de rittenkoers afgelast en werden alle teams en volgers getest. Een groot deel kon snel naar huis, maar enkele teams moesten uit voorzorg in quarantaine blijven. Groupama-FDJ en Cofidis konden na meerdere negatieve tests toch vertrekken.

Bij UAE Emirates en Gazprom-Rusvelo werden wel positieve gevallen gemeld. Die besmette mensen liggen al bijna een maand in het ziekenhuis. De ploeggenoten en collega’s die meermaals negatief getest zijn, konden wel vertrekken uit de Verenigde Arabische Emiraten.