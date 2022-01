NK’s stayeren en omnium tot nader order uitgesteld

De Nederlandse kampioenschappen stayeren en omnium die voor vrijdag 14 januari en zaterdag 15 januari op de kalender stonden, zijn vanwege de huidige coronamaatregelen afgelast. Beide evenementen zouden op de wielerbaan van Sportpaleis Alkmaar worden gehouden. De KNWU gaat nog op zoek naar een andere datum.

Om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus te vertragen, ging Nederland in december in lockdown. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari. Voor de amateursport zijn er veel beperkingen waardoor er geen (landelijke) wedstrijden georganiseerd mogen worden. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen nog wel met leden van de eigen club wedstrijdjes rijden. Ook de komende Nederlandse kampioenschappen voor de amateursport zijn afhankelijk van de coronamaatregelen.

De Nederlandse kampioenschappen stayeren voor elite en beloften en omnium (elite, beloften en junioren) die voor vrijdag 14 januari en zaterdag 15 januari waren gepland, zijn van de kalender gehaald. Voor beide evenementen is het binnen de maatregelen niet mogelijk om wedstrijden te organiseren. In december 2019 werd voor het laatst het NK omnium verreden en pakten Jan-Willem van Schip en Kirsten Wild de Nederlandse titels. Reinier Honig is de recentste Nederlands kampioen in het stayeren na zijn titel in januari 2020.

Vooralsnog staan het NK omnium voor masters (27 januari), het NK veldrijden voor nieuwelingen, junioren, amateurs, sportklasse en masters (5 en 6 februari), het NK strandrace (6 februari) en het NK veldrijden jeugd (12 februari) wèl nog op de KNWU-kalender. Als de huidige maatregelen worden verlengd, zullen echter ook deze NK’s mogelijk moeten zoeken naar een nieuwe datum. Het NK veldrijden voor elite en beloften van komend weekend gaat gewoon door: deze categorieën vallen momenteel namelijk binnen de wielersport onder ‘professionele wedstrijden’.

Deadline

“Wanneer de sport weer open gaat, kunnen de kampioenschappen op de baan niet gelijk in het eerste weekend plaatsvinden”, laat Henk van Beusekom, manager Sport bij de KNWU, weten. “We willen iedereen namelijk de kans geven om eerst weer een nationale wedstrijd te rijden voordat men aan de start staat van een NK.” Daarnaast hebben verschillende kampioenschappen ook te maken met een deadline. “Een NK veldrijden verplaatsen naar maart wordt lastig omdat je dan overlap krijgt tussen bijvoorbeeld de veld- en wegwedstrijden.”

“We hopen dat we op 15 januari weer kunnen beginnen met het rijden van wedstrijden, maar dat is wel afhankelijk van de coronamaatregelen en of het huidige pakket wordt doorgezet”, aldus Van Beusekom.