NK voor nieuwelingen, junioren en elite zonder contract een week verplaatst

Het NK wielrennen voor nieuwelingen, junioren en elite zonder contract is een week uitgesteld. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. De nieuwe data zijn 30 en 31 oktober. De koersen worden verreden op een parcours op en rond de Col du VAM.

Aanvankelijk zou het evenement worden gehouden op 22, 23 en 24 oktober. “De inzet was om het NK samen met de Ronde van Drenthe te laten plaatsvinden om er in Drenthe een mooi wielerfeest van te maken. Uiteindelijk bleek een combinatie niet mogelijk, doordat ook de toertocht van de Ronde van Drenthe deze klim moest aandoen. Vanwege dit besluit is een NK in combinatie met de Ronde van Drenthe niet mogelijk”, meldt de organisatie.

Daarom wordt het NK een week verplaatst naar het weekend van 30 en 31 oktober. Er wordt op een parcours op en rond de Col du VAM gereden. De nieuwelingen en de junioren rijden op een ronde van zes kilometer met één beklimming. De elite-renners zonder contract betwisten op een omloop van 6,5 kilometer met twee beklimmingen hun titelstrijd. Het kampioenschap voor profs en beloften werd in juni al afgewerkt.