NK tijdrijden twee keer over de Muur van Emmen

De renners en rensters die dit jaar zullen deelnemen aan het NK tijdrijden, moeten twee keer over de Muur van Emmen. De voormalige vuilnisstort Schansbelt wordt deze maand omgetoverd tot fietsberg en zal worden opgenomen in het parcours, zo meldt RTV Drenthe.

Het NK tijdrijden in Emmen kon in 2020 niet doorgaan vanwege de coronapandemie, maar zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 16 juni. Over goed twee maanden strijden de eliterenners (mannen en vrouwen) en de U23-mannen om de nationale titels in het tijdrijden. Deze categorieën krijgen een tijdrit van 32 kilometer voor de wielen geschoven.

Het parcours bestaat uit twee lokale rondes van zestien kilometer, met als scherprechter de Muur van Emmen. De voormalige vuilnisstort Schansbelt voert volgens de gemeente Emmen naar een hoogte van 23 meter. Ook de wielerbaan op sportpark Meerdijk maakt deel uit van het parcours.

Uitvalsbasis voor het NK tijdrijden is het clubhuis van Wielersport Vereniging Emmen. Twee jaar geleden gingen de titels in het tijdrijden naar Annemiek van Vleuten en Jos van Emden. Daan Hoole was in 2019 de beste tijdrijder in de beloftencategorie.