NK tijdrijden komende jaren in Emmen en Nunspeet

De KNWU heeft vandaag bekendgemaakt dat het NK tijdrijden ook in 2022 zal plaatsvinden in Emmen. Het jaar daarop is Nunspeet gastheer om de nationale titelstrijd tegen de klok te organiseren.

Het tijdritparcours in Emmen zal volgend jaar niet anders zijn dan de editie van dit jaar, die door Tom Dumoulin en Anna van der Bruggen werd gewonnen. Het betekent dat de renners weer twee rondes van 14,6 kilometer voor de kiezen krijgen rond de Muur van Emmen.

NK in Nunspeet

Op woensdag 21 juni 2023 is het parcours in Nunspeet met zijn veertig kilometer een stuk langer dan Emmen. Vanaf de start- en finishlocatie in Vierhouten moeten de aanwezige tijdrijders twee ronden van twintig kilometer rijden. Onderweg is de Stakenberg het grootste obstakel, waarna via Nunspeet en langs de Noorderheide weer terug wordt gereden naar Vierhouten.

“Het NK Tijdrijden past perfect in onze mooie omgeving thuis. De route doet puur Veluwse aan en gaat over glooiende wegen door bossen en langs heidevelden”, legt wethouder Mark van de Bunte uit in het persbericht.