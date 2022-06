NK tijdrijden gaat alsnog van start in attractiepark Wildlands

Het NK tijdrijden begint dit jaar alsnog in attractiepark Wildlands in Emmen. Eigenlijk stond deze locatie al voor vorig jaar op de rol, maar vanwege de COVID-19-epidemie werd toen uitgeweken naar een ronde over de Muur van Emmen ten oosten van de Drentse plaats. Het kampioenschap staat voor woensdag 22 juni op de kalender.

Het vijftien kilometer lange parcours begint in het Wildlands en voert dan door het buitengebied tussen Emmen en Sleen. De route loopt via de Vreding, de Westenesscherstraat, de Slenerweg, de Meulenkampweg, de Oosterveldweg, de Ermerweg, de Hondsrugweg en via het fietspad bij ‘de Holdert’ naar het Atlastheater op het Raadhuisplein waar de aankomst is. Afhankelijk van de categorie wordt de route een of twee keer afgelegd.

Deze editie voert over het voor 2021 bedoelde parcours. Vorig jaar werd uiteindelijk als gevolg van de geldende COVID-19-maatregelen uitgeweken naar de Meerdijk, waar de Muur van Emmen in het parcours kon worden opgenomen. Voor de organisatie gaat een wens in vervulling nu na 2012 opnieuw wordt gestart vanuit de dierentuin. In 2022 is het centrale plein van Wildlands de plaats waar het startpodium wordt opgebouwd. Anders dan vorig jaar zijn toeschouwers weer welkom.

Op de deelnemerslijst staat bij de mannen Tom Dumoulin, die zijn kampioenstrui van 2021 wil verdedigen. De voormalig wereldkampioen neemt het op tegen onder anderen Bauke Mollema, Thymen Arensman, Jos van Emden en regiofavoriet Elmar Reinders. Bij de vrouwen zijn onder meer Ellen van Dijk en Riejanne Markus voorzien om de trui over te nemen van de ondertussen gestopte Anna van de Breggen.

Programma NK tijdrijden 2022

09u00 – Nieuwelingen meisjes

09u35 – Junior-vrouwen

10u10 – Nieuwelingen jongens

10u55 – Junior-mannen

12u23 – Beloften

14u35 – Elite-vrouwen

16u10 – Elite-mannen