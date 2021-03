NK mountainbike vindt plaats in juni op vernieuwd parcours Watersley Park

Het Nederlands kampioenschap mountainbiken vindt jaar al op 5 en 6 juni plaats. In verband met de voorbereidingen op de Olympische Spelen is ervoor gekozen om het evenement met meer dan een maand te vervroegen.

Voor het derde opeenvolgende jaar is het Watersley Sports & Talentpark in Sittard decor van de nationale titelstrijd. Toch zal het parcours net iets anders zijn dan de atleten zijn gewend. Het 4,1 kilometer lange parcours is in afgelopen maanden van een upgrade voorzien met een Rock&Roll, Wall Ride en een Flow Trail.

Het Nederlands kampioenschap werd vorig jaar verreden in september. Milan Vader (elite-mannen), Anne Terpstra (elite-vrouwen) en Ceylin del Carmen Alvarado (beloften-vrouwen) gingen er met rood-wit-blauwe trui vandoor.