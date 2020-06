NK mountainbike cross-country eind september in Sittard vrijdag 19 juni 2020 om 16:34

Het Nederlands kampioenschap cross-country mountainbike wordt eind september georganiseerd in Sittard. Het evenement zou aanvankelijk in Spaarnwoude georganiseerd worden, maar vanwege de coronacrisis was het daar onmogelijk. De KNWU heeft daarna Sittard bereid gevonden tot het organiseren van het NK.

In het weekend van 26-27 september strijden de beste mountainbikers van het land om de Nederlandse titel in het Watersley Sports & Talentpark. Vorig jaar werd in het Limburgse park ook al gestreden om het XCO-goud: Milan Vader, Anne Tauber en Ceylin del Carmen Alvarado (bij de beloften, red.) wonnen toen.

Dat de KNWU bij Sittard uitkwam, lag voor de hand. Volgend jaar wordt het NK mountainbike namelijk ook in de Limburgse gemeente georganiseerd. Voor de editie van september werkt de wielerbond nog aan een programma. Daarnaast is men vanwege de coronamaatregelen nog afhankelijk van eventuele goedkeuring door de veiligheidsregio en de gemeente.