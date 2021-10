NK elite zonder contract 2021: Wie wint er op de VAM-berg?

De nieuwelingen, junioren en eliterenners zonder contract rijden dit weekend alsnog een Nederlands kampioenschap. Nadat deze titelstrijd in 2020 werd afgelast en in 2021 uitgesteld, is het zeer welkom dat de koers op de VAM-berg alsnog plaatsvindt. Tibor del Grosso won zaterdag al bij de junioren, maar wie gaat er bij de eliterenners met de rood-wit-blauwe trui aan de haal? WielerFlits kijkt even kort vooruit.

De clubrenners kunnen zich zondag opmaken voor een pittige wedstrijd van 138 kilometer op en rond de VAM-berg. Om 13 uur wordt voor hen het startschot gelost, om 21 rondes van 6,6 kilometer te rijden. De ronde van de eliterenners verschilt een klein beetje met die van de nieuwelingen en de junioren, omdat de eliterenners nog een extra keer de VAM-berg (200 meter aan 12%) omhoog moeten per ronde. Samen met de finishklim op de VAM-berg (500 meter aan 7%) betekent dat dat ze in totaal 42 keer de vuilnishoop beklimmen.

Uittredend kampioen is de 26-jarige Robin Löwik. Inmiddels is hij alweer meer dan twee jaar de Nederlands kampioen voor eliterenners zonder contract. Zondag staat hij aan de start in Drenthe om zijn titel te verdedigen. Hij maakt goede kans om zijn trui te prolongeren, want in de afgelopen twee jaar is hij een waardig kampioen gebleken. Zo won hij vorige maand de Clubcompetitie. Na Löwik geven we Jarno Gmelich Meijling en Dennis van der Horst de beste kans op succes namens WV De IJsselstreek, dat dit jaar zo dominant was in de Clubcompetitie. Vooral de punch van Van der Horst moet van pas komen zondag.

De topfavorieten lieten het echter een niveautje hoger zien. Bart Lemmen is de eindwinnaar van de Topcompetitie, Jasper de Laat knap de nummer vier. De fundering voor zijn eindzege legde Lemmen in de Eurode Omloop, waar hij vriend en vijand verbaasde door een internationaal deelnemersveld naar huis te rijden. Dat Lemmen dit soort klimmetjes dus prima kan verteren, is een understatement.

Namens de NWVG willen we graag Björn Bakker en Stef Krul naar voren schuiven. Beiden hebben ervaring op continentalniveau, maar doen sinds ze weer op clubniveau rijden goed mee om de prijzen. Bakker zagen we dit jaar van voren in de Baltic Chain Tour en in de PWZ Zuidenveldtour (6de), Krul in de Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier. Remco Schouten won recentelijk de Woensdrechtse Wielerzomer. Geen toeval, want Schouten is een van de beste criteriumrenners van Nederland.

Lars Quaedvlieg en Luuk Schuurmans zijn de laatste renners die in dit lijstje genoemd worden. In eendaagse wedstrijden in Nederland zien we ze niet zoveel, maar dit jaar maakten zij indruk in het buitenland. Schuurmans eindigde deze maand drie keer bij de eerste vier in de GP Chantal Biya in Kameroen, Quaedvlieg won er zelfs een rit. Daarnaast eindigde hij als zesde in een sterk bezette Tour of Malopolska.

Start: 13.00 uur

Finish: 16.15 uur

Afstand: 138,8 kilometer

Deelnemerslijst

Favorieten volgens WielerFlits

**** Bart Lemmen

*** Jasper de Laat, Robin Löwik

** Remco Schouten, Björn Bakker, Lars Quaedvlieg

* Luuk Schuurmans, Jarno Gmelich Meijling, Dennis van der Horst, Stef Krul