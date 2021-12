NK baanwielrennen mag volgende week onder strikte voorwaarden doorgaan

De organisatie van het NK baanwielrennen heeft groen licht gekregen om onder strikte voorwaarden te mogen plaatsvinden. Omnisport in Apeldoorn is van 27 tot en met 29 december het decor voor de strijd om de nationale driekleur. Vanwege de strenge coronarestricties werken de baanwielrenners een middagprogramma af, is te lezen in een persbericht.

Om het NK te kunnen laten doorgaan zijn er strenge eisen gesteld en is het programma ook aangepast. Zo zijn de NK’s voor nieuwelingen en junioren komen te vervallen, omdat deze categorieën onder de huidige coronaregelgeving van de overheid niet vallen onder topsport. Uiteraard is er ook geen publiek welkom, maar de betrokken partijen – organisator Libéma Profcycling, de KNWU en wielervereniging AR&TV De Adelaar – proberen via een gratis livestream het NK toch onder hun aandacht te brengen.

“Om het NK te laten doorgaan vonden we twee zaken belangrijk: dat we geen onverantwoorde gezondheidsrisico’s nemen en dat we de Nederlandse baanwielrenners toch een NK kunnen bieden als voorbereiding op de komende internationale wedstrijden. We zijn blij dat alle betrokken instanties willen meedenken om ook in deze tijd een NK verantwoord te kunnen organiseren”, stelt Rens Kamphuis van Libéma. Het programma van het NK Baanwielrennen is terug te vinden op de website van het NK; daar zal ook de livestream te zien zijn.