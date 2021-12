NK Baanwielrennen 2021: Nationale titels voor Lavreysen, Havik en Van Riessen

Tijdens de eerste dag van het Nederlands kampioenschap op de baan heeft Harrie Lavreysen zichzelf tot de Nederlandse kampioen op het onderdeel sprint gekroond. Het is voor Lavreysen de eerste keer dat hij de Nederlandse driekleur in het onderdeel verovert. Het NK – dat in Apeldoorn zonder publiek werd verreden – kreeg op het onderdeel individuele achtervolging een verrassende winnaar.

Voor Lavreysen – die in de finale Sam Ligtlee klopte – kwam zijn sprint-titel als een verrassing. “Ik wilde het NK graag rijden, omdat er eindelijk weer eens een baanwedstrijd kon plaatsvinden in Nederland”,legt hij uit. “Maar ik had wel net Kerst gevierd en niet echt naar het evenement toe getraind. Uiteindelijk is mijn niveau dit jaar zo bizar hoog dat ik ook zonder echte training kan winnen. Ik heb natuurlijk al mooie titels behaald dit seizoen, maar deze trui is zeker ook welkom.”

Nederlandse titel voor Maastrichtse barista

Op de individuele achtervolging ging de nationale titel verrassend naar Brian Megens. De 31-jarige ex-renner van de opleidingsploeg van Rabobank heeft zich pas kort geleden toegelegd op de baansport. De Maastrichtse barista – eerder dit jaar nog twaalfde op het NK Tijdrijden op de weg – klopte in Apeldoorn Maikel Zijlaard. Patrick Bos legde beslag op het brons.

Yoeri Havik won de titel op het onderdeel scratch. Hij bleef Vincent Hoppezak en Philip Heijnen voor. Laurine van Riessen greep bij de vrouwen de titel op de keirin. Hetty van de Wouw won het zilver, Lonneke Geraerts reed naar het brons. Daniek Hengeveld won het goud op de puntenkoers, voor Juliet Eickhof en Marit Raaijmakers.

Lees ook:

NK Baanwielrennen 2021: Progamma en uitslagen