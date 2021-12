NK Baanwielrennen 2021: Lavreysen, Van Riessen en Havik winnen ook op tweede dag

Tijdens de tweede dag van het Nederlands kampioenschap op de baan heeft Harrie Lavreysen zijn tweede Nederlandse titel veroverd. Op de Keirin bleek de Nederlander beter te zijn dan landgenoten Sam Ligtlee en Tijmen van Loon. Maandag kroonde de Brabander zich ook al tot Nederlands sprintkampioen.

Ook op andere onderdelen zagen we de winnaars van maandag opnieuw winnen. Zo kroonde Laurine van Riessen zich ook tot Nederlands kampioen op de sprint, nadat zij gisteren al de Keirin had gewonnen. Van Riessen bleef dinsdag Steffie van der Peet en Hetty van der Wouw voor. Yoeri Havik sloeg toe op de puntenkoers. Hij bleef Philip Heijnen, gisteren derde op de scratch, en Yanne Dorenbos voor. Daniek Hengeveld won de scratch en zette haar totaal eveneens op twee, omdat zij maandag de puntenkoers al had gewonnen.

Amber van der Hulst pakte dinsdag haar eerste nationale titel dit toernooi. Ze bleef Marit Raaijmakers en Marjolein van ’t Geloof voor. Het NK baanwielrennen duurt nog tot en met woensdag.

