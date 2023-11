maandag 20 november 2023 om 10:19

NK 50 kilometer op de baan gestaakt nadat deelnemer onwel wordt

Het Nederlands kampioenschap 50 kilometer op de baan is zaterdag gestaakt. Een van de deelnemers kreeg tijdens de wedstrijd in het Velodrome Amsterdam last van zijn longen en viel vervolgens neer. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, waardoor de deelnemer bij kennis kwam en zelfstandig naar huis kon.

Wielervereniging ASC Olympia organiseerde het NK 50 kilometer en deelt het verhaal op haar website. Een valpartij van Rik van der Wal na 10 kilometer oogde nog onschuldig, want hij kwam er met schaafwonden vanaf. Maar het incident daarna met Nelson Peetoom zorgde voor een lange onderbreking van het kampioenschap.

Na ruim 20 kilometer wees Peetoom naar zijn borst. “In de ronden die volgden, liet hij zich afzakken om vervolgens via de Côte d’Azur (de blauwe strook onderaan de baan, red.) de wedstrijd te verlaten. Bij het ingaan van de bocht naar de finish viel Nelson van zijn fiets en hij was daarna niet meer aanspreekbaar”, schrijft de organisatie.

Snel waren de hulpdiensten ter plekke om de baanrenner te helpen. “Na enige tijd begon Nelson weer bij te komen, en na diverse controles is in overleg met de arts besloten dat hij op eigen gelegenheid weer huiswaarts kon gaan.”

Vervolgens is door de renners, de jury en de organisatie besloten de wedstrijd te annuleren. Er is geen uitslag opgemaakt. De KNWU en de organisatie gaan op korte termijn op zoek naar een mogelijk nieuwe datum voor het NK 50 kilometer.

‘Foute ademhaling’

In een reactie op Facebook laat Nelson Peetoom weten dat het beter gaat. “Met mij gaat alles weer goed en ik heb momenteel geen rare of erge klachten”, zegt hij. “Ik had enorm last van mijn longen door waarschijnlijk een foute ademhaling, wat het ambulancepersoneel kon terug zien, waardoor ik begon te hyperventileren en onwel werd.”