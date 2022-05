Nizzolo niet verrast door lossen sommige sprinters: “Ging bergop heel hard”

Giacomo Nizzolo sprintte in de vijfde etappe van de Ronde van Italië naar een derde plaats. Hij hoefde enkel Arnaud Démare en Fernando Gaviria voor te laten, want Caleb Ewan en Mark Cavendish waren bergop al gelost. “Ik ben niet verrast dat sommige sprinters moesten lossen op de klim”, aldus Nizzolo na afloop.

“We gingen echt hard en het was moeilijk om aan te blijven haken”, zegt Nizzolo, die op de Portella Mandrazzi niettemin standhield in het peloton. In tegenstelling tot Ewan, Cavendish en Démare, die na de klim op achterstand reden. Al kon Démare kon terugkeren. “Als team probeerden we mee te werken om het gat te behouden, samen met de teams die de schade hadden veroorzaakt. Vanaf daar hielden we het tot de streep.”

“Het team volgde het plan perfect vandaag en deed precies wat ik vroeg. We wachten zo lang mogelijk en toen, met nog twee kilometer te gaan, kreeg ik de informatie dat het wind op de kop was in de laatste rechte lijn. Dus ik besloot me een paar plaatsen te laten zaken na de laatste bocht, omdat ik dacht dat het het beste was om van achteruit te komen. Wanneer je je laat zakken, val je niet slechts drie plekken terug, dus ik ging waarschijnlijk vijf of zes plaatsen naar achteren en moest er in de laatste meters weer uitkomen.”

“Ik kwam er met snelheid uit en ik denk dat het nog wat beter had gekund”, aldus de renner van Israel-Premier Tech. “We zijn op de goede weg, we moeten gewoon geduldig en zelfverzekerd zijn, net als vandaag. Morgen is er opnieuw een goede kans.”