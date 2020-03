Nizzolo klopt Ackermann in waaieretappe Parijs-Nice maandag 9 maart 2020 om 16:24

De tweede etappe van Parijs-Nice is uitgedraaid op een spectaculaire waaieretappe, met Giacomo Nizzolo als winnaar. De Italiaan van NTT Pro Cycling was na 166 kilometer de beste van een kopgroep in de straten van Chalette-sur-Loing. Hij versloeg Pascal Ackermann en Jasper Stuyven. Nairo Quintana (val) en Julian Alaphilippe (lekke band) verloren tijd in het klassement.

Kort na de neutralisatie reden twee renners weg uit het peloton. Jonathan Hivert (Total Direct Energie) zat mee in zijn bergtrui, die hij verdiend had in de openingsrit, en hij kreeg José Diaz (Nippo Delko One Provence) met zich mee. In de stromende regen kregen de twee ruim drie minuten voorsprong.

Hivert pakte op de drie klimmetjes van de dag de meeste punten, waardoor hij zijn leiding in het klassement van de bollentrui verstevigde. Diaz won dan weer de ‘normale’ tussensprints. Op zestig kilometer van het einde was het al gedaan met de twee vluchters. Dat kwam mede door de open vlaktes, waar waaiers op de loer lagen.

Die bleven uit, waardoor het peloton de kans kreeg om de bonificaties bij de tweede tussensprint op te rapen. Maximilian Schachmann pakte drie seconden, voor Sergio Higuita en Peter Sagan. Vervolgens was het aan de sprintersploegen om het tempo te bepalen.

Dertig kilometer voor het einde werd het peloton dan toch op de kant getrokken. Door de poging van onder meer EF Pro Cycling, Trek-Segafredo en Team Sunweb werd het peloton flink uitgedund. Julian Alaphilippe geraakte in de problemen door een lekke band, terwijl ook Caleb Ewan de rol moest lossen.

De hectiek zorgde ook voor een valpartij in het peloton, waarbij Nairo Quintana het meest aansprekende slachtoffer was. De kopman van Arkéa-Samsic kon weer verder, maar verloor wel veel tijd. Samen met Alaphilippe moest hij in de achtervolging op het flink uitgedunde peloton.

Het voorste peloton leek ‘en groupe’ naar de finish te rijden, maar op tien kilometer van de finish werd nog een keer alles op de kant gegooid. Schachmann was mede-verantwoordelijk voor de waaiers, samen met onder meer Vincenzo Nibali, Jasper Stuyven, Mads Pedersen, Peter Sagan, Pascal Ackermann, Felix Großschartner, Sergio Higuita, Giacomo Nizzolo, Nils Politt, Krists Neilands en Mads Würtz Schmidt. Vooral de aanwezigheid van pocketklimmer Higuita was opvallend.

BORA-hansgrohe zette in de laatste kilometer in op een tweede ritzege op rij. Sagan leidde Ackermann uit, maar de Duitser bleek te vroeg zijn sprint te hebben ingezet. Nizzolo wist Ackermann te passeren en zo de felbegeerde ritwinst te grijpen. De gele leiderstrui blijft in handen van Schachmann, die Dylan Teuns en Tiesj Benoot tijd zag verliezen. Nizzolo en Stuyven schuiven op naar de tweede en derde plek in het klassement.