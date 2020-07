Nipte zege Matteo Dal-Cin in Virtual Tour de France zaterdag 11 juli 2020 om 16:57

Matteo Dal-Cin van het kleine Rally Cycling heeft de derde etappe in de Virtual Tour de France gewonnen. De Canadees was de beste in een massasprint, voor Jake Stewart (Groupama-FDJ) en Callum Scotson (Mitchelton-Scott).



De mannen hadden zaterdag meer aanvallen te pareren dan de vrouwen. Al vroeg in de etappe waren het onder meer Alexander Krieger, Ryan Gibbons en Jimmy Janssens die een poging waagden, maar op het vlakke parcours was er geen beginnen aan. Alex Kirsch, die het alleen probeerde, kon dat even later bevestigen.

Alles kwam dus weer aan op de laatste kilometers. Jonas Rutsch en Sebastian Langeveld zorgden in deze kilometers voor onrust, maar aanspraak maken op de overwinning deden zij echter nooit. Edvald Boasson Hagen deed dat met zijn sprint op 500 meter van de finish wel, maar de Noor viel te vroeg stil.

Het gevolg was dat enkele verrassende namen hem nog wisten te passeren, waaronder eerst Scott, later Stewart en als laatste Dal-Cin. De Canadees zou uiteindelijk aan het langste eind trekken. Dal-Cin wist met zijn zege geen dubbelslag te slaan in de strijd om het algemeen klassement: NTT staat halverwege nog altijd aan de leiding.

Virtual Tour de France

Uitslag derde etappe

1. Matteo Dal-Cin (Rally)

2. Jake Stewart (Groupama-FDJ)

3. Callum Scotson (Mitchelton-Scott)

4. Ethan Hayter (Team Ineos)

5. Ryan Gibbons (NTT Pro Cycling)

6. Rasmus Tiller (NTT Pro Cycling)

7. Koen de Kort (Trek-Segafredo)

8. Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie)

9. Jonas Rutsch (Education First)

10. Alex Kirsch (Trek-Segafredo)