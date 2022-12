Ninove blijft aankomstplaats Omloop Het Nieuwsblad tot en met 2025

Ninove en Omloop Het Nieuwsblad zullen de aankomende drie jaar blijven samenwerken. Tot en met 2025 zal de finish van de Belgische eendagskoers in Ninove liggen. De finale met de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg blijft behouden, in tegenstelling tot de finish in de Onderwijslaan.

Die finish zal vanaf 2023 namelijk verhuizen naar de Elisabethlaan. De Omloop Het Nieuwsblad zal in 2023 georganiseerd worden op zaterdag 25 februari, wanneer zowel de mannen als vrouwen de wedstrijd rijden. “Wij zij enorm verheugd dat we opnieuw de gaststad mogen zijn voor de mooie openingsklassieker van zowel de mannen als de vrouwen. […] Koers is feest en verbindt mensen met elkaar. We kijken nu al uit naar zaterdag 25 februari 2023”, vertelt burgemeester van Ninove Tania De Jonghe.

De Omloop Het Nieuwsblad zal volgend jaar 207 kilometer lang zijn voor de mannen, de vrouwen moeten dan weer 132 kilometer afleggen. Naast de sleutelrol voor het duo Haaghoek-Leberg, keren de Molenberg en Lange Munte terug in het parcours. Laatstgenoemde beklimming ligt op 40 kilometer van de streep en luidt met andere woorden de finale in.

Finale vol hellingen

“Vervolgens wacht het duo Haaghoek-Leberg (de derde en laatste passage bij de mannen), gevolgd door Berendries en Elverenberg-Vossenhol. In volle finale ontbreken ook in 2023 de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg niet, waarna we 12 km verderop finishen in de Elisabethlaan”, klinkt het in het persbericht.