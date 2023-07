Nino Schurter wint op overtuigende wijze Wereldbeker MTB in Val di Sole

Nino Schurter heeft de Wereldbeker mountainbiken in het Italiaanse Val di Sole gewonnen. De Zwitser vloog er vanaf de start in, loste degenen die aanvankelijk met hem mee konden en soleerde vervolgens naar de zege. Mathias Flückiger werd tweede, Vlad Dascalu derde.

Titouan Carod, vorig jaar nog winnaar in Val di Sole, kende een dramatische start van zijn wedstrijd. De Fransman kwam bij het vertrek ten val en leek meteen al uitgeschakeld voor de zege. Nino Schurter trok zich daar niets van aan en trok in de eerste ronde vol door. Bij de eerste passage aan de streep had hij het gezelschap van nog drie renners: Samuel Gaze, Luca Schwarzbauer en Alan Hatherly.

In de tweede van zes rondes sloeg de wereldkampioen, op een technisch stukje van het parcours, een gaatje met Gaze, Schwarzbauer en Hatherly. Laatstgenoemde keerde al snel terug, maar de andere twee lukte dat niet. Zij verloren al snel terrein. Aan de aankomst hadden ze al twintig seconden achterstand en werden ze bijna ingelopen door een groepje met onder meer Mathias Flückiger.

Schurter gaat solo

Schurter en Hatherly kwamen samen door na drie rondes, maar in de vierde ronde zette de Zwitser de Zuid-Afrikaan onder druk. Hij wist zich los te weken en reed snel weg bij zijn concurrent. Met nog twee rondes te gaan, bedroeg zijn voorsprong al een halve minuut. Flückiger, wiens wedstrijd een grote inhaalrace was, kwam niet veel later bij Hatherly en liet hem vervolgens achter. Het zou echter voor plek twee zijn, want Schurter nog inhalen, dat bleek een brug te ver.

De wereldkampioen hield sterk stand in de slotronde en kwam met een ruime voorsprong als eerste over de streep. Flückiger werd runner-up, terwijl Europees kampioen Vlad Dascalu de laatste podiumplaats bemachtigde. Hatherly was er in de laatste ronde doorheen gezakt en moest genoegen nemen met een vijfde plaats.

Wereldbeker Cross Country Val di Sole

Uitslag (mannen)

Nino Schurter in 1u20m22s

Mathias Flückiger – op 26s

Vlad Dascalu – op 38s

4. Joshua Dubau – z.t.

5. Alan Hatherly – op 52s

6. Maxime Marotte – op 1m00s

7. David Valero Serrano – op 1m15s

8. Jordan Sarrou – op 1m32s

9. Martins Blums – op 1m27s

10. Luca Schwarzbauer – op 1m40s