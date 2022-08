Nino Schurter heeft voor de tiende keer in zijn carrière het WK cross-country gewonnen. In Les Gets kwam de ervaren Zwitser met een kleine voorsprong op David Valero over de finish. De Spanjaard moest zich tevreden stellen met de zilveren medaille. De Italiaan Luca Braidot legde beslag op de bronzen plak. Tom Pidcock greep naast het podium en werd vierde.

Dit bericht wordt aangevuld.