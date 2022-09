Nino Schurter grijpt eindzege in wereldbeker MTB, Titouan Carod wint slotmanche

Nino Schurter heeft het eindklassement van de wereldbeker MTB gewonnen. De Zwitserse renner eindigde als tweede in de slotmanche in het Italiaanse Val di Sole, waardoor hij zijn eindzege kon veiligstellen. De overwinning in Val di Sole ging naar Titouan Carod.

De Fransman had aan de finish een voorsprong van 35 seconden op Zwitser Nino Schurter. Daarachter waren de verschillen nog groter, nummer drie Jordan Sarrou volgde al op meer dan een minuut van winnaar Carod. Met Victor Koretzky op plaats vier stonden er maar liefst vier Fransmannen in de top-4. Ook de Zwitsers waren goed in Val di Sole, zij konden met vier renners in de top-10 finishen.

De eerste Belg in de uitslag was Pierre de Froidmont, hij kwam als zestiende over de streep. Jens Schuermans strandde op plaats 21, veldrijder Daan Soete bolde als 47ste over de streep.

Nino Schurter finishes the 2022 season as World Champion and now, World Cup series winner!

Simply incredible. pic.twitter.com/E1gnByI4mN — UCI MTB (@UCI_MTB) September 4, 2022