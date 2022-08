Het Nederlandse talent Nino de Jong wordt stagiair bij Hagens Berman Axeon. Dat maakte de formatie van Axel Merckx bekend via hun website. De 18-jarige Nederlander zal op 24 augustus zijn debuut maken in de Druivenkoers Overijse. Vanaf 2023 zal De Jong ook officieel voor de Amerikaanse ploeg gaan rijden.

De Jong komt over van de JEGG-DJR Academy, ook wel bekend als De Jonge Renner. De renner uit Steenbergen denkt een goede match te zijn met de ploeg: “Februari bracht ik deels door op trainingskamp met de ploeg in Italië. Iedereen heette me meteen welkom. Ik denk dat Hagens Berman Axeon goed bij me past.”

Hij maakte vorig jaar indruk bij de junioren door De Grote Prijs van Steenbergen te winnen. Naar eigen zeggen is De Jong een renner die het vooral moet hebben van koersen waarin redelijk wat geklommen moet worden.

Potentieel

Volgens ploegleider Koos Moerenhout heeft De Jong nog veel groeimogelijkheden, mede doordat hij nog maar twee jaar op de fiets zit. “Nino heeft veel te bewijzen, maar hij zit nu bij ons vanwege zijn potentieel. Ook heeft hij zich de afgelopen twee jaar op hoog tempo ontwikkeld”, aldus Moerenhout.

Nino is de zoon van oud-voetballer Ad de Jong, die onder meer uitkwam voor FC Dordrecht. De Jong is slechts de tweede Nederlander die ooit uitkomt voor de Continentale formatie. Maikel Zijlaard ging hem in 2018 en 2019 al voor.