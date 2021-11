Nina Kessler van TIBCO-SVB naar BikeExchange

Nina Kessler zal in 2022 en 2023 uitkomen voor BikeExchange-Jayco. De 33-jarige Nederlandse verlaat na drie seizoenen het Amerikaanse Team TIBCO-SVB en tekent dus voor twee seizoenen bij de Australische formatie.

BikeExchange hoopt met Kessler een renster te hebben aangetrokken die van waarde kan zijn voor de kopvrouwen binnen het team, als mentor kan optreden voor de jongere renners binnen de ploeg maar die ook in staat is om zelf resultaten te boeken. “Nina heeft ontzettend veel ervaring en we zullen haar zo goed mogelijk begeleiden. Ze is erg veelzijdig en kan verschillende rollen vertolken binnen onze ploeg. Dat is ontzettend belangrijk gezien de volle kalender.”

Kessler, die in het verleden de SPAR Flanders Diamond Tour wist te winnen en goed is voor meerdere ereplaatsen in eendaagse wedstrijden, is erg enthousiast over haar nieuwe werkgever. “Voor mij was BikeExchange altijd al een hele professionele ploeg. Ik voel dat ik hier een volgende stap kan zetten als wielrenster. Ik wil graag mijn ervaringen delen, zowel op als naast de fiets. Ik hoop zo de jongere rensters binnen de ploeg te helpen.”

Kessler begon haar carrière in 2010 bij Dolmans Landscaping en reed uiteindelijk vijf seizoenen voor de Nederlandse formatie. Ze koos vervolgens voor een Belgisch intermezzo bij Lensworld.eu-Zannata en reed daarna nog voor Hitec Products en Team TIBCO-SVB.