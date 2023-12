dinsdag 19 december 2023 om 14:56

Nils Sinschek gaat mee naar Parkhotel Valkenburg

Nils Sinschek koerst ook volgend jaar onder de vleugels van teammanager Paul Tabak. De 25-jarige Nederlander maakt mee de overstap naar Parkhotel Valkenburg, zoals ABLOC CT volgend jaar weer gaat heten.

Sinschek komt sinds 2021 uit voor de Nederlandse continentale formatie, na twee seizoenen bij de opleidingsploeg van (toen nog) Team Sunweb. In zijn eerste jaren voor ABLOC CT reed Sinschek vooral in dienst van anderen, maar afgelopen seizoen veroverde hij zelf ook de nodige ereplaatsen en ontpopte hij zich zelfs tot een winnaar.

De Limburger presteerde in 2023 vooral goed op Aziatische bodem. Zo werd Sinschek vijfde in het eindklassement van de Tour of Poyang Lake (2.2), maar hij maakte vooral indruk in de Tour of Qinghai Lake. In deze 2.Pro-wedstrijd boekte hij namelijk zijn eerste profzege, door in de tweede etappe af te rekenen met zijn medevluchters Anton Stensby en Wilmar Paredes.

Selectie voor 2024

Parkhotel Valkenburg heeft – na het verlengen van het contract van Nils Sinschek – nu 14 renners onder contract staan voor 2024. De nieuwe gezichten zijn Steijn Oosterveld, Joost Brinkman, Lars Hohmann, Jelte Krijnsen, Vincent Hoppezak, Mathis Avondts, Yanne Dorenbos, Stef Koning en Niek Voogt. Sinschek, Maxime Duba, Philip Heijnen, Otto van Zanden en Jan-Willem van Schip maken mee de overstap van ABLOC CT.