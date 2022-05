Nils Politt wint Rund um Köln solo, Danny van Poppel tweede

Nils Politt heeft zondag de winst gegrepen in Rund um Köln. De Duitse klassiekerspecialist van BORA-hansgrohe kwam solo over de finish in zijn thuiskoers, nadat hij vijf kilometer voor de streep wegreed uit een kopgroep met ook zijn ploeggenoot Danny van Poppel (tweede) en Nikias Arndt (derde) van Team DSM.

Grote kopgroep rijdt weg

Vroeg in de wedstrijd lag er een heuvelzone in het Oberbergischer Kreis. Daar reed een grote kopgroep van ongeveer 25 renners weg uit het peloton. Daar zaten meerdere favorieten bij, waaronder Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen, Danny van Poppel en Nils Politt. Hun voorsprong schommelde tussen de twee en drie minuten.

De finale werd op zestig kilometer van de finish geopend door drie renners. BORA-hansgrohe-renners Van Poppel, Politt en Team DSM-coureur Nikias Arndt reden op een van de vele heuvels weg uit de kopgroep. Zij reden een minuut weg van de achtervolgers.

Drietal blijft uit handen van achtervolgers

Op de Bensberg (1 km aan 6%) kwam er een aanval van achteruit. De samenwerking in de kopgroep stokte in die fase. Van Poppel en Politt probeerden Arndt te lozen, maar dat lukte niet. Ze moesten bovendien vaart maken, omdat de achtervolgers tot op 20 seconden kwamen. Daar deden ploeggenoten van BORA-hansgrohe en Team DSM goed afstopwerk.

Mede daardoor liep het verschil weer op richting de 45 seconden in de laatste tien kilometer. Op een kleine vijf kilometer van de finish buitte BORA-hansgrohe het overtal uit in de kopgroep. Politt reed in de straten van Köln weg, waarna Van Poppel het werk aan Arndt liet.

Van Poppel behaalt tweede plaats

De Nederlander hoopte in zijn eentje nog de oversteek te maken, maar wilde Arndt niet terug brengen aan kop. Daarom hield hij in en was de winnaar bekend. Op een brug, anderhalve kilometer voor de finish, reed Van Poppel dan toch weg bij Arndt. De solerende Politt haalde hij niet meer bij, maar voor een een-tweetje zorgde hij wel. Arndt strandde op de derde plaats.

De sprint om de vierde plaats werd een halve minuut later gewonnen door Dylan Groenewegen, voor Sam Bennett en Jasper Philipsen.