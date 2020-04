Nils Politt weet waar hij Parijs-Roubaix verloor: “Te laat gestart met sprinten” zondag 12 april 2020 om 17:16

Nils Politt steekt de hand in eigen boezem als hij met Radsport-News terugblikt op Parijs-Roubaix van vorig jaar. De Duitse klassiekerrenner werd op het Vélodrome van Roubaix verslagen door Philippe Gilbert in een sprint-à-deux. “Ik heb te lang gewacht en ben te laat gestart met sprinten”, vertelt Politt.

“Als het weer tot een beslissende sprint komt, zal het het anders aanpakken dan vorig jaar. Ik was nog een beetje te nerveus vorig jaar”, blikt hij terug. “Ik weet dat ik lange sprints ook van kop aan kan gaan, maar daar vertrouwde ik zelf niet op. Dat was een foutje. Het was voor mij de eerste keer in deze situatie en hoop dat het niet de laatste keer was.”

Politt weet waar hij het heeft laten liggen. “Ik begon pas in de bocht met sprinten en heb mijzelf daarmee een kans ontnomen. Dat was niet optimaal. Het was beter als ik op het rechte deel al op gang was gekomen met de sprint. Dat deed ik ook in 2018, toen ik zevende werd. Daar reed ik een perfecte sprint, maar dat ben ik vorig jaar door de nervositeit vergeten”, is hij zelfkritisch.